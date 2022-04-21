Свердловские хлебопекарные предприятия получат субсидии на сдерживание цен
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловскую область направили более 79 миллионов рублей на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Эти средства достанутся 27 региональным хлебопекарным предприятиям для сдерживания роста цен.
«По решению Правительства Российской Федерации, в 2022 году размер поддержки для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции», – приводит слова министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева департамент информполитики региона.
По словам министра, это позволит обеспечить доступность хлеба.
Так, в 2021 году субсидией воспользовались 10 хлебопекарных предприятий Свердловской области на общую сумму более 40 млн рублей.
«По решению Правительства Российской Федерации, в 2022 году размер поддержки для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции», – приводит слова министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева департамент информполитики региона.
По словам министра, это позволит обеспечить доступность хлеба.
Так, в 2021 году субсидией воспользовались 10 хлебопекарных предприятий Свердловской области на общую сумму более 40 млн рублей.
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