Свердловские хлебопекарные предприятия получат субсидии на сдерживание цен

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловскую область направили более 79 миллионов рублей на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Эти средства достанутся 27 региональным хлебопекарным предприятиям для сдерживания роста цен.«По решению Правительства Российской Федерации, в 2022 году размер поддержки для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции», – приводит слова министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева департамент информполитики региона.По словам министра, это позволит обеспечить доступность хлеба.Так, в 2021 году субсидией воспользовались 10 хлебопекарных предприятий Свердловской области на общую сумму более 40 млн рублей.