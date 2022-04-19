Более 3,6 миллиона долга по зарплатам выплатило своим работникам екатеринбургское предприятие

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге более 3,6 миллиона рублей долга по зарплатам выплатило своим сотрудникам местное предприятие. Это произошло после вмешательства прокуратуры.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, прокуратура Ленинского района в ходе проверки выявила у ООО «Группа Ермак» за период с января по февраль 2022 года задолженность по оплате труда перед 80 работниками на общую сумму свыше 3,6 млн рублей.В целях восстановления прав работников прокуратура внесла директору местного предприятия представление об устранении выявленных нарушений, а также в отношении него возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («невыплата в установленный срок заработной платы»).«После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда была выплачена работникам в полном объеме», – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.