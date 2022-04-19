Более 3,6 миллиона долга по зарплатам выплатило своим работникам екатеринбургское предприятие
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге более 3,6 миллиона рублей долга по зарплатам выплатило своим сотрудникам местное предприятие. Это произошло после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, прокуратура Ленинского района в ходе проверки выявила у ООО «Группа Ермак» за период с января по февраль 2022 года задолженность по оплате труда перед 80 работниками на общую сумму свыше 3,6 млн рублей.
В целях восстановления прав работников прокуратура внесла директору местного предприятия представление об устранении выявленных нарушений, а также в отношении него возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («невыплата в установленный срок заработной платы»).
«После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда была выплачена работникам в полном объеме», – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, прокуратура Ленинского района в ходе проверки выявила у ООО «Группа Ермак» за период с января по февраль 2022 года задолженность по оплате труда перед 80 работниками на общую сумму свыше 3,6 млн рублей.
В целях восстановления прав работников прокуратура внесла директору местного предприятия представление об устранении выявленных нарушений, а также в отношении него возбудила дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ («невыплата в установленный срок заработной платы»).
«После вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда была выплачена работникам в полном объеме», – отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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