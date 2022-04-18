В мае в Свердловской области пенсии и пособия доставят досрочно
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Выплата мер социальной поддержки, дата которых определена 3 мая, через банки будет осуществлена досрочно – 29 апреля, говорится в сообщении свердловского отделения Пенсионного фонда России. Однако граждане, которым доставляют выплату отделениями почтовой связи, получает её по графику с 3 мая.
Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется на дом также начнется в соответствии с установленным графиком выплаты с 3 мая 2022 года. Тем, у кого выплата выпадает на праздничный день, 9 мая, доставят начиная с 6 мая.
Точную дату доставки можно уточнить по единому телефону горячей линии Почты России 8 (800) 100-00-00 или в отделении почты.
«Доставка пенсии пенсионерам, которые выбрали кредитную организацию, перечисление пенсии за май планируется 13 и 23 мая», – сообщили в Пенсионном фонде.
Выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется на дом также начнется в соответствии с установленным графиком выплаты с 3 мая 2022 года. Тем, у кого выплата выпадает на праздничный день, 9 мая, доставят начиная с 6 мая.
Точную дату доставки можно уточнить по единому телефону горячей линии Почты России 8 (800) 100-00-00 или в отделении почты.
«Доставка пенсии пенсионерам, которые выбрали кредитную организацию, перечисление пенсии за май планируется 13 и 23 мая», – сообщили в Пенсионном фонде.
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