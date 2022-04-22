Ряд лекарств в Уральском федеральном округе подорожал до 23%

«Ряд препаратов завозился из Европы, сейчас из-за санкций этой возможности нет. Издержки по логистике выросли, нужно завозить большим плечом», – объяснил Владимир Якушев.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Уральском федеральном округе фиксируется повышение цен на ряд лекарств от 1 до 23%. Об этом в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» заявил полпред Владимир Якушев. Однако, по его словам, рост цен практически не коснулся препаратов из списка жизненно необходимых.Основными причинами роста цен в УрФО являются санкции, из-за которых логистика стала более дорогой.Он также завил, что «необоснованного повышения цен» в продуктовых магазинах нет.