Отреставрировать улицу Вайнера к 300-летию Екатеринбурга не успеют

09.26 Среда, 27 апреля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге улицу Вайнера планировали реконструировать к 300-летию города, однако сделать это власти не успевают.

В связи с этим «радикальных работ» до юбилея уральской столицы не будет. Об этом порталу «ЕАН» сообщил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.

Но, по его словам, к проектированию необходимо приступить уже в этом году. Напомним, что за образец нового облика для одного из главных пешеходных проспектов взята улица Никольская в Москве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В Екатеринбурге не могут выбрать логотип к юбилею города
25 апреля 2022
Движение по улице Щербакова в Екатеринбурге пообещали открыть к июлю
26 апреля 2022
В центре Екатеринбурга эвакуировали торговый центр «Европа»
21 апреля 2022
Фонд святой Екатерины украсит Екатеринбург пасхальными яйцами огромных размеров
18 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:30 Ряд лекарств в Уральском федеральном округе подорожал до 23%
10:55 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в сбыте поддельных банкнот
10:25 Для ночной репетиции Парада перекроют центральные улицы Екатеринбурга
10:17 В Свердловской области решили не продлевать майские праздники
09:26 Отреставрировать улицу Вайнера к 300-летию Екатеринбурга не успеют
20:59 Известный фотограф Станислав Белоглазов научит красиво снимать «обнажёнку» даже на мобилу
20:32 Посиделки собутыльников в Качканаре закончились поножовщиной
20:08 Беспризорному щенку из Сарапулки ищут хозяев, но пока нашли только 70 клещей
19:37 Производство мотоциклов «Урал» переезжает из Ирбита в Казахстан
19:16 «Вечерние ведомости» обвиняют в дискредитации российской армии
18:52 Снятые в Екатеринбурге фильмы Владимира Хотиненко обрели новое качество
17:57 В майские праздники в Свердловской области изменится график работы РЭО ГИБДД
17:24 В Екатеринбурге для машин закрыли въезд в Шарташский лесопарк
16:51 В Каменске-Уральском осудили водителя, насмерть сбившего женщину с внучкой
16:23 На Свердловскую область надвигается гроза
15:49 Четыре парка Екатеринбурга станут особо охраняемыми территориями
15:21 Свердловчанина обвиняют в убийстве знакомого
14:56 Лесные пожары в Свердловской области тушат более 140 человек
14:24 В Екатеринбурге помыли памятник Ленину на площади 1905 года
14:05 В Арамили при «хлопке» пострадали взрослые и ребёнок
13:42 В екатеринбургском ЦПКиО установят новый аттракцион «Американские горки»
13:01 В Нижнем Тагиле за рулём автомобиля погиб 15-летний подросток
12:31 За минувшие сутки в Свердловской области сгорел 121 гектар леса
12:01 На 55 км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение
11:38 Определились участники ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге
11:05 В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 9 апреля
Все новости Свердловской области
11:02 Губернатор Гусев сообщил, что ПВО сбила беспилотник недалеко от Воронежа
10:15 На Дальнем Востоке открыли первый трансграничный железнодорожный мост в Китай
09:13 Губернатор Старовойт сообщил, что ночью в Курске сработала система ПВО
09:06 Губернатор Гладков сообщил о взрывах и пожаре на складе боеприпасов под Белгородом
17:16 Москалькова: вневедомственная охрана Росгвардии должна дежурить в дошкольных учреждениях круглосуточно
16:41 После стрельбы в ульяновском детском саду возбуждено уголовное дело об убийстве
15:38 Президент Казахстана Токаев объявил о выходе из правящей партии «Аманат»
15:02 СМИ: в Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детскому саду
14:40 Польша ввела санкции против 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии
13:19 Финский производитель сыров Valio продает бизнес в России
12:25 Глава МИД РФ Лавров заявил, что риски ядерного конфликта «нельзя недооценивать»
12:04 В Приднестровье взорваны две вышки связи, ретранслировавшие российское радио
10:24 Компания Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов из России в Казахстан из-за санкций
09:36 РБК: Совет законодателей 27 апреля обсудит отмену прямых губернаторских выборов
08:54 Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле Журавлевки и Головчино
18:00 Гендиректор фонда ВЦИОМ: после фильтрации информации в сети у россиян меняется отношение к ситуации на Украине
16:03 Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на известного российского тележурналиста
15:42 Патриарх Кирилл призвал россиян защищать независимость страны от могущественных центров власти
15:03 После взрыва в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело
13:32 По программе детского туристического кешбэка россиянам вернули более 2,5 млрд рублей
12:51 В Госдуме предлагают причислять к иноагентам тех, кто не получает иностранных денег
11:41 В Японии обнаружили тела 11 пассажиров с затонувшего круизного судна
11:16 В МЧС сообщили, что при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал
09:52 Внуково стал вторым аэропортом в Москве, который ввел режим простоя
09:24 Действующий президент Макрон победил во втором туре выборов во Франции
12:32 На Гайском ГОКе опровергли информацию о взрыве в Оренбургской области
Все новости России и мира
11:38 В Прикамье продлены антикоронавирусные ограничения
11:30 Пермяки на полтора года попрощались с Большим залом Пермской филармонии
11:30 Ряд лекарств в Уральском федеральном округе подорожал до 23%
11:26 В Прикамье стартовали профилактические визиты инспекторов Росреестра
11:04 Многих пермяков за границу не пустят долги
10:55 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в сбыте поддельных банкнот
10:25 Для ночной репетиции Парада перекроют центральные улицы Екатеринбурга
10:17 В Свердловской области решили не продлевать майские праздники
09:26 Отреставрировать улицу Вайнера к 300-летию Екатеринбурга не успеют
20:59 Известный фотограф Станислав Белоглазов научит красиво снимать «обнажёнку» даже на мобилу
20:32 Посиделки собутыльников в Качканаре закончились поножовщиной
20:08 Беспризорному щенку из Сарапулки ищут хозяев, но пока нашли только 70 клещей
19:37 Производство мотоциклов «Урал» переезжает из Ирбита в Казахстан
19:16 «Вечерние ведомости» обвиняют в дискредитации российской армии
18:52 Снятые в Екатеринбурге фильмы Владимира Хотиненко обрели новое качество
17:57 В майские праздники в Свердловской области изменится график работы РЭО ГИБДД
17:39 Опрос: жители западных стран против военного конфликта с Россией
17:24 В Екатеринбурге для машин закрыли въезд в Шарташский лесопарк
16:51 В Каменске-Уральском осудили водителя, насмерть сбившего женщину с внучкой
16:23 На Свердловскую область надвигается гроза
15:49 Четыре парка Екатеринбурга станут особо охраняемыми территориями
15:21 Свердловчанина обвиняют в убийстве знакомого
14:56 Лесные пожары в Свердловской области тушат более 140 человек
14:24 В Екатеринбурге помыли памятник Ленину на площади 1905 года
14:05 В Арамили при «хлопке» пострадали взрослые и ребёнок
13:42 В екатеринбургском ЦПКиО установят новый аттракцион «Американские горки»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK