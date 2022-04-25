Отреставрировать улицу Вайнера к 300-летию Екатеринбурга не успеют
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге улицу Вайнера планировали реконструировать к 300-летию города, однако сделать это власти не успевают.
В связи с этим «радикальных работ» до юбилея уральской столицы не будет. Об этом порталу «ЕАН» сообщил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.
Но, по его словам, к проектированию необходимо приступить уже в этом году. Напомним, что за образец нового облика для одного из главных пешеходных проспектов взята улица Никольская в Москве.
В связи с этим «радикальных работ» до юбилея уральской столицы не будет. Об этом порталу «ЕАН» сообщил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.
Но, по его словам, к проектированию необходимо приступить уже в этом году. Напомним, что за образец нового облика для одного из главных пешеходных проспектов взята улица Никольская в Москве.
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