Отреставрировать улицу Вайнера к 300-летию Екатеринбурга не успеют

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге улицу Вайнера планировали реконструировать к 300-летию города, однако сделать это власти не успевают.В связи с этим «радикальных работ» до юбилея уральской столицы не будет. Об этом порталу «ЕАН» сообщил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков.Но, по его словам, к проектированию необходимо приступить уже в этом году. Напомним, что за образец нового облика для одного из главных пешеходных проспектов взята улица Никольская в Москве.