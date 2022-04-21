Известный фотограф Станислав Белоглазов научит красиво снимать «обнажёнку» даже на мобилу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайший четверг, 28-го апреля известный уральский фотограф Станислав Белоглазов проведёт в Екатеринбурге мастер-класс с говорящим названием: «Искусство фотографии НЮ на смартфон». Да, маэстро эротической фотосъёмки расскажет и покажет, как можно на камеру обычного мобильного телефона делать красивые снимки обнажённых женских тел!Как нужно правильно позировать моделям и как вести себя с ними фотографу? С чего начинать создание эротического снимка? Как настроить смартфон, чтобы снимок выглядел более «профессиональным»? Ответы на эти вопросы будут озвучены на мастер-классе. Кроме того, в этот вечер будут устроены и практические занятия.Мастер-класс пройдёт в самом подходящем для подобной тематике месте – в екатеринбургском музее эротики «Об этом», который располагается на улице Луначарского. Необычный музей как раз отмечает своё 12-летие, и мастер-класс от Станислава Белоглазова станет первым в череде праздничных мероприятий.