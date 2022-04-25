Снятые в Екатеринбурге фильмы Владимира Хотиненко обрели новое качество

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Любители кино Москвы и Санкт-Петербурга скоро смогут увидеть, как выглядел Екатеринбург в конце 80-х и начале 90-х годов. Это станет возможным благодаря ретроспективному показу фильмов кинорежиссёра Владимира Хотиненко, который свой творческий путь начинал на Свердловской киностудии.Для повторного проката ранние фильмы режиссёра подвергли реставрации. То есть, качество изображения и звука будет даже лучше, чем в годы выхода этих лент на экраны страны. Среди отреставрированных фильмов – «Зеркало для героя» и «Макаров». Многие сцены из них снимались в хорошо узнаваемых интерьерах и экстерьерах Екатеринбурга. Так, концерт «Наутилуса Помпилиуса», который посещают герои «Зеркала для героя», снимали в большом зале старого эльмашевского ДК. А персонажи Сергея Маковецкого и Ирины Метлицкой прогуливаются по центральным улицам города.Специалисты провели реставрационные работы и над фильмом «Мусульманин». Но он снимался уже не на Свердловской киностудии и в совсем другой части страны.Ретроспективный показ фильмов Владимира Хотиненко в двух российских столицах запланирован на 5 мая. Доберётся ли он и до уральской столицы, где будущий режиссёр заканчивал архитектурный институт и на киностудии которой трудился почти 10 лет, пока неизвестно. В последний раз её устраивали в Екатеринбурге в 2017-м году, но тогда фильм показывались на старой, не отреставрированной плёнке.