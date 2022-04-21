В Екатеринбурге помыли памятник Ленину на площади 1905 года
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром специалисты ДЭУ Верх-Исетского района помыли памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге. Его приводили в порядок в рамках месячника чистоты.
«Это традиционное мероприятие – памятники моются каждый год. Очистка производится с помощью подаваемой под напором воды, без использования каких-либо химикатов», – рассказал заместитель главы администрации Верх-Исетского района Сергей Картавенко.
В скором времени подобные работы обещают провести и на других монументах города, сообщили в мэрии уральской столицы.
«Это традиционное мероприятие – памятники моются каждый год. Очистка производится с помощью подаваемой под напором воды, без использования каких-либо химикатов», – рассказал заместитель главы администрации Верх-Исетского района Сергей Картавенко.
В скором времени подобные работы обещают провести и на других монументах города, сообщили в мэрии уральской столицы.
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