В екатеринбургском ЦПКиО установят новый аттракцион «Американские горки»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского планируют установить новый аттракцион «Американские горки», который появится в парке на замену старому «Хвосту дракона». Об этом сообщил директор парка Павел Зубакин в ходе пресс-конференции.«Американские гонки» привезли в уральскую столицу из Вероны. По словам руководства парка, им удалось доставить его до введения санкций, которые затруднили логистические перевозки. Таким образом, ожидается, что новый аттракцион будет запущен уже к 9 мая.Кроме того, в ЦПКиО несколько дней назад заработал другой аттракцион «Весёлая ферма», заменивший «Паровозика из Ромашково». Он ориентирован на самых маленьких посетителей парка.