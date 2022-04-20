В екатеринбургском ЦПКиО установят новый аттракцион «Американские горки»

13.42 Вторник, 26 апреля 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского планируют установить новый аттракцион «Американские горки», который появится в парке на замену старому «Хвосту дракона». Об этом сообщил директор парка Павел Зубакин в ходе пресс-конференции.

«Американские гонки» привезли в уральскую столицу из Вероны. По словам руководства парка, им удалось доставить его до введения санкций, которые затруднили логистические перевозки. Таким образом, ожидается, что новый аттракцион будет запущен уже к 9 мая.

Кроме того, в ЦПКиО несколько дней назад заработал другой аттракцион «Весёлая ферма», заменивший «Паровозика из Ромашково». Он ориентирован на самых маленьких посетителей парка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:58 В ЦПКиО Екатеринбурга устроят «Невероятные приключения Итальянки в России»
19:31 На федеральной трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» погибла женщина
18:53 В Екатеринбурге не могут выбрать логотип к юбилею города
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17:50 СКР проводит проверку по факту смерти свердловчанки после взрыва газа
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