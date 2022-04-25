На 55 км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 26 апреля, на 55 километре автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на железнодорожного переезде ограничат движение транспортных средств. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
С 11.00 до 16.00 железнодорожники будут проводить на вышеуказанном участке аварийные работы. Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке.
Уточняется, что на месте будут выставлены регулировщики.
Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
С 11.00 до 16.00 железнодорожники будут проводить на вышеуказанном участке аварийные работы. Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке.
Уточняется, что на месте будут выставлены регулировщики.
Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.
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