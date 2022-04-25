На 55 км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган ограничат движение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 апреля, на 55 километре автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган на железнодорожного переезде ограничат движение транспортных средств. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».С 11.00 до 16.00 железнодорожники будут проводить на вышеуказанном участке аварийные работы. Пропуск автотранспорта предусмотрен в одностороннем порядке.Уточняется, что на месте будут выставлены регулировщики.Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.