Определились участники ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне завершился отбор участников IV Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», концепции которых будут воссозданы на площади 1905 года. Из десяти представленных на защиту проектов были выбраны восемь садов.Проекты оценивали 15 специалистов.Наибольшую оценку получил сад «Лето моей жизни», созданный Марией Хлоптинец, Евгенией Бородулиной, Анастасией Ватлиной из ландшафтной компании «Hopta landscape».Второе место по количеству баллов получил сад «Ода символам эпохи», созданный Ириной Постоваловой и Оксаной Бобровской.И третье место занял проект «Река призрак» Векатерины Егоровой из студии ландшафта «Белые сады».