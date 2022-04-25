Определились участники ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге
Общество
Визуализация проекта «Дуновение истории»
Накануне завершился отбор участников IV Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», концепции которых будут воссозданы на площади 1905 года. Из десяти представленных на защиту проектов были выбраны восемь садов.
Проекты оценивали 15 специалистов.
Наибольшую оценку получил сад «Лето моей жизни», созданный Марией Хлоптинец, Евгенией Бородулиной, Анастасией Ватлиной из ландшафтной компании «Hopta landscape».
Визуализация проекта «Лето моей жизни»
Второе место по количеству баллов получил сад «Ода символам эпохи», созданный Ириной Постоваловой и Оксаной Бобровской.
Визуализация проекта «Ода символам эпохи»
И третье место занял проект «Река призрак» Векатерины Егоровой из студии ландшафта «Белые сады».
Визуализация проекта «Река призрак»
Проекты оценивали 15 специалистов.
Наибольшую оценку получил сад «Лето моей жизни», созданный Марией Хлоптинец, Евгенией Бородулиной, Анастасией Ватлиной из ландшафтной компании «Hopta landscape».
Визуализация проекта «Лето моей жизни»
Второе место по количеству баллов получил сад «Ода символам эпохи», созданный Ириной Постоваловой и Оксаной Бобровской.
Визуализация проекта «Ода символам эпохи»
И третье место занял проект «Река призрак» Векатерины Егоровой из студии ландшафта «Белые сады».
Визуализация проекта «Река призрак»
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