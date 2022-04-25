Определились участники ландшафтного искусства «Атмофест» в Екатеринбурге

11.38 Вторник, 26 апреля 2022
Общество
Визуализация проекта «Дуновение истории»
Накануне завершился отбор участников IV Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест», концепции которых будут воссозданы на площади 1905 года. Из десяти представленных на защиту проектов были выбраны восемь садов.

Проекты оценивали 15 специалистов.

Наибольшую оценку получил сад «Лето моей жизни», созданный Марией Хлоптинец, Евгенией Бородулиной, Анастасией Ватлиной из ландшафтной компании «Hopta landscape».


Визуализация проекта «Лето моей жизни»

Второе место по количеству баллов получил сад «Ода символам эпохи», созданный Ириной Постоваловой и Оксаной Бобровской.

Визуализация проекта «Ода символам эпохи»

И третье место занял проект «Река призрак» Векатерины Егоровой из студии ландшафта «Белые сады».

Визуализация проекта «Река призрак»

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:58 В ЦПКиО Екатеринбурга устроят «Невероятные приключения Итальянки в России»
19:31 На федеральной трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» погибла женщина
18:53 В Екатеринбурге не могут выбрать логотип к юбилею города
18:27 Появились подробности инцидента с металлом на Восточном кладбище в Екатеринбурге
18:17 Жители Академического района Екатеринбурга почистят Берёзовую рощу
17:50 СКР проводит проверку по факту смерти свердловчанки после взрыва газа
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