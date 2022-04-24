В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 9 апреля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге пропал 29-летний Антон Васильевич Борисов. С 9 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, чёрные волосы, карие глаза, носит бороду и усы. Одежда, в которой может находиться пропавший, неизвестна. С собой был чёрный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефон 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Приметы: рост 175 см, нормальное телосложение, чёрные волосы, карие глаза, носит бороду и усы. Одежда, в которой может находиться пропавший, неизвестна. С собой был чёрный рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефон 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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