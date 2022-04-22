Мэрия Ревды опубликовала проект планируемого храмового комплекса
Общество
Фото: мэрия Ревды
Мэрия Ревды опубликовала проект храмового комплекса, который планируется построить на участке между параллельными улицами Российская и Мичурина вдоль улицы Максима Горького. Сейчас там стоит временный храм.
Об этом сообщает портал «Ревда-инфо». По данным проектной документации площадь участка составляет 1,5 гектара, площадь застройки – больше 2 тысяч квадратных метров.
Предполагается, что на участке будет построены: Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, котельная, трапезная, воскресная школа, два жилых дома и гараж.
Об этом сообщает портал «Ревда-инфо». По данным проектной документации площадь участка составляет 1,5 гектара, площадь застройки – больше 2 тысяч квадратных метров.
Предполагается, что на участке будет построены: Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, котельная, трапезная, воскресная школа, два жилых дома и гараж.
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