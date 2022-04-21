Свердловские медики спасли перенёсшего клиническую смерть мужчину

«Со слов жены пациента, в 21.25 он внезапно потерял сознание и перестал дышать. В 21.35 бригада прибыла на место, фельдшер констатировал клиническую смерть», – рассказал старший фельдшер отделения скорой помощи Камышловской ЦРБ Сергей Солдатов.

«Во время транспортировки он был подключен к аппарату ИВЛ, установленному на борту вертолёта санавиации, и весь полёт находился в состоянии медикаментозного сна. По прибытии на место был передан бригаде медиков СОКБ №1 в стабильном состоянии», – сообщил заведующий отделением плановой и экстренной консультативной помощи ТЦМК Пётр Еговцев.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выжил мужчина, перенёсший клиническую смерть. Его удалось спасти благодаря совместным действиям сотрудников Камышловской центральной районной больницы (ЦРБ), Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1).Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СОКБ №1, 54-летнему жителю Камышлова стало плохо, когда он находился дома. Сидя на диване, он вдруг повалился на бок и потерял сознание. Первые реанимационные действия провела его супруга, ранее работавшая в отделении скорой помощи Камышловской ЦРБ. Дочь в этот момент вызывала скорую.Однако после расширенного комплекса сердечно-лёгочной реанимации было зафиксировано восстановление синусового ритма и спонтанного дыхания. После этого пациента доставили в реанимационное отделение больницы, где его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и начали медикаментозную поддержку сердечной деятельности.Поскольку состояние мужчины требовало оказания специализированной помощи в медорганизации более высокого уровня, было решено организовать его транспортировку в СОКБ №1 авиамедицинской бригадой ТЦМК.Уже в СОКБ №1 после необходимых обследований пациента сразу же повезли на коронарографию (рентгенографическое исследование сосудов сердца), в ходе которой была выявлена окклюзия (закупорка сосуда тромбом) передней нисходящей артерии, кровоснабжающей большую часть миокрада (мышцы сердца), что было причиной перенесённого мужчиной инфаркта.В течение трёх суток специалисты кардиореанимации проводили интенсивную терапию, и после полного восстановления сознания пациент был отключен от ИВЛ и переведён в отделение неотложной кардиологии, где продолжается его дальнейшая реабилитация и медикаментозная терапия.