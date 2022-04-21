Свердловские медики спасли перенёсшего клиническую смерть мужчину
Общество
Фото: пресс-служба Свердловской областной клинической больницы №1
В Свердловской области выжил мужчина, перенёсший клиническую смерть. Его удалось спасти благодаря совместным действиям сотрудников Камышловской центральной районной больницы (ЦРБ), Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СОКБ №1, 54-летнему жителю Камышлова стало плохо, когда он находился дома. Сидя на диване, он вдруг повалился на бок и потерял сознание. Первые реанимационные действия провела его супруга, ранее работавшая в отделении скорой помощи Камышловской ЦРБ. Дочь в этот момент вызывала скорую.
Однако после расширенного комплекса сердечно-лёгочной реанимации было зафиксировано восстановление синусового ритма и спонтанного дыхания. После этого пациента доставили в реанимационное отделение больницы, где его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и начали медикаментозную поддержку сердечной деятельности.
Поскольку состояние мужчины требовало оказания специализированной помощи в медорганизации более высокого уровня, было решено организовать его транспортировку в СОКБ №1 авиамедицинской бригадой ТЦМК.
Фото: пресс-служба Свердловской областной клинической больницы №1
Уже в СОКБ №1 после необходимых обследований пациента сразу же повезли на коронарографию (рентгенографическое исследование сосудов сердца), в ходе которой была выявлена окклюзия (закупорка сосуда тромбом) передней нисходящей артерии, кровоснабжающей большую часть миокрада (мышцы сердца), что было причиной перенесённого мужчиной инфаркта.
В течение трёх суток специалисты кардиореанимации проводили интенсивную терапию, и после полного восстановления сознания пациент был отключен от ИВЛ и переведён в отделение неотложной кардиологии, где продолжается его дальнейшая реабилитация и медикаментозная терапия.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе СОКБ №1, 54-летнему жителю Камышлова стало плохо, когда он находился дома. Сидя на диване, он вдруг повалился на бок и потерял сознание. Первые реанимационные действия провела его супруга, ранее работавшая в отделении скорой помощи Камышловской ЦРБ. Дочь в этот момент вызывала скорую.
«Со слов жены пациента, в 21.25 он внезапно потерял сознание и перестал дышать. В 21.35 бригада прибыла на место, фельдшер констатировал клиническую смерть», – рассказал старший фельдшер отделения скорой помощи Камышловской ЦРБ Сергей Солдатов.
Однако после расширенного комплекса сердечно-лёгочной реанимации было зафиксировано восстановление синусового ритма и спонтанного дыхания. После этого пациента доставили в реанимационное отделение больницы, где его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и начали медикаментозную поддержку сердечной деятельности.
Поскольку состояние мужчины требовало оказания специализированной помощи в медорганизации более высокого уровня, было решено организовать его транспортировку в СОКБ №1 авиамедицинской бригадой ТЦМК.
Фото: пресс-служба Свердловской областной клинической больницы №1
«Во время транспортировки он был подключен к аппарату ИВЛ, установленному на борту вертолёта санавиации, и весь полёт находился в состоянии медикаментозного сна. По прибытии на место был передан бригаде медиков СОКБ №1 в стабильном состоянии», – сообщил заведующий отделением плановой и экстренной консультативной помощи ТЦМК Пётр Еговцев.
Уже в СОКБ №1 после необходимых обследований пациента сразу же повезли на коронарографию (рентгенографическое исследование сосудов сердца), в ходе которой была выявлена окклюзия (закупорка сосуда тромбом) передней нисходящей артерии, кровоснабжающей большую часть миокрада (мышцы сердца), что было причиной перенесённого мужчиной инфаркта.
В течение трёх суток специалисты кардиореанимации проводили интенсивную терапию, и после полного восстановления сознания пациент был отключен от ИВЛ и переведён в отделение неотложной кардиологии, где продолжается его дальнейшая реабилитация и медикаментозная терапия.
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