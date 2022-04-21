«ЗооСпас» в Екатеринбурге вызволил из беды голубя, в Верхней Пышме – ворону

20.33 Понедельник, 25 апреля 2022
Общество
Фото Евгения Зенкова / «Зооспас»
Насыщенное воскресенье выдалось у сообщества добровольцев по спасению животных. Было много вызовов, причём – не только по Екатеринбургу. К счастью, как пишет самый главный зооспасовец города Евгений Зенков, «большей частью несложных». В этот день, в частности, им были сняты с деревьев несколько кошек, вскарабкавшихся на небольшую высоту, но самостоятельно не сумевших спуститься даже с неё.

Задачу посложнее ставили в воскресенье перед «ЗооСпасом» птицы. На улице Уральской неравнодушные екатеринбуржцы заметили голубя, который висел на дереве вниз головой. Оказалось, что у него на лапках были какие-то нитки, и он запутался ими в ветвях деревьев, а обессилев в тщетных попытках выпутаться, обмяк и повис в 10 метрах над землёй. Евгений Зенков снял птицу с дерева, срезал нитки и осмотрел голубя. Особых повреждений замечено не было, поэтому даже не пришлось нести птаху в ветклинику, аккурат напротив которой и проходила спасательная операция.

А на спасение следующей горемыки пришлось ехать в Верхнюю Пышму. Там в дымоходе частного дома каким-то образом застряла ворона. И сколь бы ни были смышлёны вороны, именно эта сообразить, как из ловушки выбраться, не сумела. Помог «ЗооСпас»: «Ворону получилось вынуть руками со стороны камина, причём целую и в состоянии лётной годности».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:27 Появились подробности инцидента с металлом на Восточном кладбище в Екатеринбурге
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