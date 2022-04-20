В ЦПКиО Екатеринбурга устроят «Невероятные приключения Итальянки в России»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 1 день мая в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского будут отмечать день рождения легендарной «копейки» - автомобиля отечественного производства ВАЗ 2101. Для автолюбителей устроят выставку, экспонатами которой станут машины этой марки, которая уже относится к разряду «ретро».«Жигули» марки ВАЗ 2101 начали выпускать в СССР в 1970-м году. За основу автомобиля взяли иномарку – итальянский «Fiat-124» (отсюда в названии выставки слово «итальянка»). Четырёхдверная, 5-местная машинка быстро обрела популярность у советского люда, благодаря хорошей проходимости и относительно невысокой цене. В народе её иронично, но и с любовью называть «копейкой».Выпуск «копейки» автозаводом в Тольятти продолжался до 1988-го года. А в 2002-м году режиссёр Иван Дыховичный выпустил на экраны трагикомедию «Копейка», целиком посвящённую ВАЗ 2102. И фильм этот стоит пересмотреть, если вы собираетесь сходить на выставку в ЦПКиО. Ведь там, помимо прочего, проведут киновикторину.