В Екатеринбурге не могут выбрать логотип к юбилею города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В прошлом месяце мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на создание логотипа к 300-летнему юбилею уральской столицы. На этой неделе должен начаться этап с народным голосованием за отобранные специалистами проекты. Но, вероятно, голосования пока не будет.Задание у желающих разработать юбилейный логотип было достаточно свободным для творчества. Главное требование к изображению – цифра «300» должна сочетаться в нём с надписью «Екатеринбург». Ну, и фон под логотипом в цифровом файле должен быть «прозрачным». И это всё! Остальное отдавалось на волю фантазии художников и дизайнеров. Однако, то ли фантазия всех разом подвела, то ли отборщики к своей задаче подошли слишком придирчиво. Из почти 150 присланных работ выбирать оказалось нечего. И 300 тысяч рублей в качестве вознаграждения в этот раз хорошим стимулом не стали.Народное голосование с выбором лучшего юбилейного логотипа для Екатеринбурга планировалось провести с 28-го апреля по 10-е мая. На следующем, заключительном этапе с учётом мнения специалистов и итогов голосования предполагается определиться с тем, какой же логотип будет красоваться на всей праздничной символике.