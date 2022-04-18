Жители Академического района Екатеринбурга почистят Берёзовую рощу
Общество
Фрагмент карты с объявления о субботнике
На субботу, 30-е апреля назначен субботник в Берёзовой роще. Народный парк, который постоянно приходится защищать от разрастания в него Академического района Екатеринбурга, и почистить решено народными силами. С таянием снега, из сугробов выглянул весь мусор, который копился в последние месяцы.
Начало субботника запланировано на 16:00. Место сбора - тропинки, идущие в парк со стороны улицы Чкалова. С собой можно ничего не брать, кроме настроя ударно потрудиться. Мешками под мусор, перчатками, граблями организаторы обещают снабдить желающих принять участие. Обещают также, что работа под музыку – чтобы веселее работалось.
Напомним, что 30-го апреля и в других района Екатеринбурга пройдут субботники. Мэрия на этот день наметила общегородской субботник, приглашая жителей города прибраться там, где не справились соответствующие службы.
Начало субботника запланировано на 16:00. Место сбора - тропинки, идущие в парк со стороны улицы Чкалова. С собой можно ничего не брать, кроме настроя ударно потрудиться. Мешками под мусор, перчатками, граблями организаторы обещают снабдить желающих принять участие. Обещают также, что работа под музыку – чтобы веселее работалось.
Напомним, что 30-го апреля и в других района Екатеринбурга пройдут субботники. Мэрия на этот день наметила общегородской субботник, приглашая жителей города прибраться там, где не справились соответствующие службы.
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18 апреля 2022