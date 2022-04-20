Евгений Касперский рассказал студентам Технического университета УГМК о кибериммунитете



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В Техническом университете УГМК в Верхней Пышме состоялась встреча эксперта по информационной безопасности Евгения Касперского со студентами. Известный программист рассказал будущим инженерам о том, что означают кибербезопасность и кибериммунитет для цифровой эры.По словам основателя «Лаборатории Касперского», кибериммунитет говорит о защищенности системы в сопоставлении с затратами на ее взлом. Это касается любых объектов, в том числе промышленных. Существует масса примеров, когда автономные и суперзащищенные промышленные системы государств и корпораций взламывались киберпреступниками.В ходе встречи студенты задали массу вопросов, авторы самых интересных получили памятные подарки.«Мир становится все более сложным, мир становится все более наукоёмким, техноёмким, и только те, кто будут больше учиться, смогут овладеть большими знаниями, технологиями, умениями. Именно у них будет гораздо более интересное и насыщенное будущее», – говорит студентам Евгений Касперский.