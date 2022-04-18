На концерте 9 мая в Екатеринбурге выступят Полина Гагарина и группа «Любэ»
Общество
Фото предоставлено организаторами / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в День Победы, 9 мая, пройдет праздничный концерт, на котором выступят Полина Гагарина и группа «Любэ». Ведущим будет заслуженный артист России Андрей Мерзликин.
На гала-концерте также можно будет послушать стихи известных поэтов. В программу вошло и выступление Уральского государственного академического русско-народного хора. Организатором мероприятия является Фонд святой Екатерины, а сценаристом – актер Сергей Исаев.
Темой мероприятия станут воспоминания о том тяжелом периоде Великой Отечественной войны, который перенес советский народ.
Начало концерта состоится 9 мая в 19:00. Подробную программу мероприятия можно будет найти на сайте.
На гала-концерте также можно будет послушать стихи известных поэтов. В программу вошло и выступление Уральского государственного академического русско-народного хора. Организатором мероприятия является Фонд святой Екатерины, а сценаристом – актер Сергей Исаев.
Темой мероприятия станут воспоминания о том тяжелом периоде Великой Отечественной войны, который перенес советский народ.
Начало концерта состоится 9 мая в 19:00. Подробную программу мероприятия можно будет найти на сайте.
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