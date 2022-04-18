В Екатеринбурге автоинспекторы выявили более 1400 нарушений ПДД за три дня
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 22 по 24 апреля в Екатеринбурге автоинспекторы проводили рейд «Стоп-контроль». В ходе него было выявлено более 1400 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
По итогам профилактического мероприятия, к административной ответственности привлекли 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, еще трое автолюбителей были пойманы за повторное вождение в нетрезвом виде, а девять водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Также сотрудники ГИБДД выявили 12 водителей, ездивших без прав, и пять автолюбителей, лишенных водительского удостоверения.
В ГИБДД напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрены штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
Сообщить о том, что человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, можно в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
По итогам профилактического мероприятия, к административной ответственности привлекли 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, еще трое автолюбителей были пойманы за повторное вождение в нетрезвом виде, а девять водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Также сотрудники ГИБДД выявили 12 водителей, ездивших без прав, и пять автолюбителей, лишенных водительского удостоверения.
В ГИБДД напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрены штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное вождение в состоянии опьянения грозит уголовная ответственность.
Сообщить о том, что человек в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, можно в дежурную часть ГИБДД по телефонам +7 (343) 263-19-02, 02 или 112.
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