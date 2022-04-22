В Свердловской области коронавирус выявили еще у 301 человека
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 301 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 438 729 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 295 человек. Всего вылечились 424 143 свердловчанина.
От коронавируса умерли три человека за сутки. Общее число летальных исходов в области – 10 703.
По выздоровлению выписали 295 человек. Всего вылечились 424 143 свердловчанина.
От коронавируса умерли три человека за сутки. Общее число летальных исходов в области – 10 703.
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20 апреля 2022