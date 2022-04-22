В Свердловской области коронавирус выявили еще у 301 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 301 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 438 729 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 295 человек. Всего вылечились 424 143 свердловчанина.От коронавируса умерли три человека за сутки. Общее число летальных исходов в области – 10 703.