В столице Урала состоялся мастер-класс для детей с особенностями развития



Фото предоставили организаторы конкурса

«Творчество для особенных детей – это один из самых доступных способов самовыражения, возможность необычного взаимодействия с миром. Кроме того, такой досуг содержит развивающие элементы – работу с крупной и мелкой моторикой, напрямую влияющую на развитие мозга, а значит и на мыслительные функции. Работа арт-педагогов – одно из основных направлений нашего фонда, к детям специалисты приходят на дом, что позволяет еще тщательнее прорабатывать им свои навыки и умения», – рассказала президент фонд «Я особенный» Александрина Хаитова.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Центре творческих инициатив «Полосатый кот» при поддержке благотворительного фонда «Я особенный» и АНО «Спектрум-М» 23 апреля прошёл мастер-класс для детей с особенностями развития в возрасте от 4 до 12 лет.Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского ежегодного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких».Как рассказали «Вечерним ведомостям» организаторы мероприятия, работы, созданные ребятами, были отправлены на конкурс. Рисунки победителей будут опубликованы в книге «АРТ-География или единственный в мире путеводитель по России, нарисованный детьми».