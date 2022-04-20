Участники «Бессмертного полка» в Екатеринбурге смогут принести фото погибших в Украине

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В «Бессмертному полку» помимо фотографий ветеранов Великой Отечественный войны, можно будет принести фото солдат, погибших в ходе боевых действий в Украине. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил координатор «Бессмертного полка» в Свердловской области Валерий Басай.Он рассказал, что несколько лет назад ему позвонила женщина, спросившая, можно ли ей принести на акцию портрет своего сына, который погиб во время военного конфликта в Афганистане. Кроме неё, по его словам, некоторые из участников шествия приходили с фотографиями таких солдат.«Никто никого не будет разворачивать, никто никому не скажет "нет", потому что это совершенно другая история. Поэтому те, кто придут – пускай идут в общем шествии. Выделять никого не будем. Потому что люди, погибшие и в Афганистане, и в Чечне, и в других "горячих точках" – они отдали жизнь, это самое главное», – процитировал слова Валерия Басая портал «Накануне.ru».Он также заявил, что ожидает политических провокаций, которые, по его словам, происходили в прошлые годы. В большинстве случаев их действия пресекали волонтеры и организаторы. Полицейские помогли лишь при задержании пьяных.