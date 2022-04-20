Участники «Бессмертного полка» в Екатеринбурге смогут принести фото погибших в Украине
Общество
Фото: Накануне.RU
В «Бессмертному полку» помимо фотографий ветеранов Великой Отечественный войны, можно будет принести фото солдат, погибших в ходе боевых действий в Украине. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции сообщил координатор «Бессмертного полка» в Свердловской области Валерий Басай.
Он рассказал, что несколько лет назад ему позвонила женщина, спросившая, можно ли ей принести на акцию портрет своего сына, который погиб во время военного конфликта в Афганистане. Кроме неё, по его словам, некоторые из участников шествия приходили с фотографиями таких солдат.
«Никто никого не будет разворачивать, никто никому не скажет "нет", потому что это совершенно другая история. Поэтому те, кто придут – пускай идут в общем шествии. Выделять никого не будем. Потому что люди, погибшие и в Афганистане, и в Чечне, и в других "горячих точках" – они отдали жизнь, это самое главное», – процитировал слова Валерия Басая портал «Накануне.ru».
Он также заявил, что ожидает политических провокаций, которые, по его словам, происходили в прошлые годы. В большинстве случаев их действия пресекали волонтеры и организаторы. Полицейские помогли лишь при задержании пьяных.
Он рассказал, что несколько лет назад ему позвонила женщина, спросившая, можно ли ей принести на акцию портрет своего сына, который погиб во время военного конфликта в Афганистане. Кроме неё, по его словам, некоторые из участников шествия приходили с фотографиями таких солдат.
«Никто никого не будет разворачивать, никто никому не скажет "нет", потому что это совершенно другая история. Поэтому те, кто придут – пускай идут в общем шествии. Выделять никого не будем. Потому что люди, погибшие и в Афганистане, и в Чечне, и в других "горячих точках" – они отдали жизнь, это самое главное», – процитировал слова Валерия Басая портал «Накануне.ru».
Он также заявил, что ожидает политических провокаций, которые, по его словам, происходили в прошлые годы. В большинстве случаев их действия пресекали волонтеры и организаторы. Полицейские помогли лишь при задержании пьяных.
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