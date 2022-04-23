Уроки екатеринбургской школы №16 начались с гимна России и поднятия флага

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в школе № 16 в Академическом районе Екатеринбурга уроки начались с гимна России и церемонии поднятия флага. Ожидается, что с мая этого года такая акция станет еженедельной в Свердловской области.В уральской столице 16-ая школа решила стать в этом деле первой. Её торжественную линейку посетил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.«Во всех школах Свердловской области на всех торжественных мероприятиях такая процедура поднятия символа государства, исполнения гимна – это уже проходило. Сегодня это переводится в единую систему», – процитировал слова Биктуганова портал «Накануне.ru».По его мнению, эта традиция необходима для формирования жизнелюбия у молодого поколения.