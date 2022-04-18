Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для ночной репетиции Парада
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня вечером в Екатеринбурге закроют движение по центральным улицам города для ночной репетиции Парада Победы. Ограничения будет действовать с 20.00 до 04.00 завтрашнего дня.
Движение будет закрыто на:
– проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– улице Репина (от проспекта Ленина до Малышева);
– улице Татищева (от Репина до Мельникова);
– улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
– улице Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).
Те же ограничения будут действовать в ночь с 29 по 30 апреля.
Движение будет закрыто на:
– проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);
– улице Репина (от проспекта Ленина до Малышева);
– улице Татищева (от Репина до Мельникова);
– улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);
– улице Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).
Те же ограничения будут действовать в ночь с 29 по 30 апреля.
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