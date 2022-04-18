Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для ночной репетиции Парада

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня вечером в Екатеринбурге закроют движение по центральным улицам города для ночной репетиции Парада Победы. Ограничения будет действовать с 20.00 до 04.00 завтрашнего дня.Движение будет закрыто на:– проспекте Ленина (от Карла Либкнехта до Репина);– улице Репина (от проспекта Ленина до Малышева);– улице Татищева (от Репина до Мельникова);– улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина);– улице Бориса Ельцина (от дома № 10 до 8 Марта).Те же ограничения будут действовать в ночь с 29 по 30 апреля.