Фестиваль «STENOGRAFFIA» начал принимать заявки с предложениями поверхностей для стрит-артов в Екатеринбурге
Общество
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Этим летом в Екатеринбурге состоится международный фестиваль уличного искусства «STENOGRAFFIA», в рамках которого участники проекта распишут городское пространство. Однако уже сейчас горожане могут предложить стены, которые станут для художника холстами.
«Проект фестиваля STENOGRAFFIA "Биржа поверхностей" каждый год дает возможность жителям Екатеринбурга рекомендовать стену для росписи. С 25 апреля команда принимает заявки горожан, где лучше всего создать объект уличного искусства», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители фестиваля.
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Предложенные поверхности попадут в общую базу, из которой художники будут выбирать места подходящие для свои арт-объектов.
Для того, чтобы подать заявку необходимо:
– делать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства;
– в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта;
– отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой «Биржа поверхностей 2022».
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
«Крайней даты приема писем нет, но стоит поторопиться: обычно в мае авторы начинают работать над эскизами», – уточнили в «Бирже поверхностей».
Отмечается, что предложение стены должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. Также архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта.
«Проект фестиваля STENOGRAFFIA "Биржа поверхностей" каждый год дает возможность жителям Екатеринбурга рекомендовать стену для росписи. С 25 апреля команда принимает заявки горожан, где лучше всего создать объект уличного искусства», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители фестиваля.
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Предложенные поверхности попадут в общую базу, из которой художники будут выбирать места подходящие для свои арт-объектов.
Для того, чтобы подать заявку необходимо:
– делать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства;
– в теле письма указать адрес стены и дать краткое описание объекта;
– отправить письмо на hello@stenograffia.ru с темой «Биржа поверхностей 2022».
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
«Крайней даты приема писем нет, но стоит поторопиться: обычно в мае авторы начинают работать над эскизами», – уточнили в «Бирже поверхностей».
Отмечается, что предложение стены должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. Также архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта.
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