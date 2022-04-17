В Свердловскую область придет тёплая погода

17.04 Воскресенье, 24 апреля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидается потепление, а вместе с ним небольшие дожди. Однако, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ночи будут холодными.

В понедельник, 25 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +1…+6°C, на крайнем севере до -4°C. Днем +11…+16°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек.

В Екатеринбурге ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днём +14…+16°C. Ветер юго-западный, западный 5-10м/сек.

Во вторник, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью -1…+4°C, на крайнем севере до -4°C. Днём +13…+18°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.

В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём +16…+18°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.

В среду, 27 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью +6…+11°C, на крайнем севере до +1°C. Днём +17…+22°C. Ветер юго-западный 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днём +20…+22°C. Ветер юго-западный 7-12 м/сек, порывы до 16 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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17:54 В Свердловской области зарегистрировали 305 случаев коронавируса
17:04 В Свердловскую область придет тёплая погода
16:27 В Свердловской области три спортивных федерации получили аккредитацию
15:49 В Пасху на екатеринбургском кладбище разворовали металл с нескольких могил
15:31 В пруду под Верхней Пышмой обнаружили мёртвую рыбу
14:15 На территории Свердловской области зафиксировали три лесных пожара
13:28 В Свердловской области заменят 111 старых лифтов
12:37 В Екатеринбурге ищут 55-летнего мужчину, пропавшего 17 апреля
11:58 Неизвестные украли обувь жильцов екатеринбургской многоэтажки на Малышева
10:57 Паломники доставили Благодатный огонь из Иерусалима в Екатеринбург
10:03 В краснотурьинской колонии испекли пасхальные куличи
17:56 Футбольный клуб «Урал» обыграл соседей по горному хребту и турнирной таблице
17:28 Нижнетагилец погиб после падения из окна третьего этажа
16:37 На Ботанике в Екатеринбурге перебегавшего в неположенном месте дорогу 9-летнего ребенка сбил кроссовер
15:56 В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом
14:49 Мэр Екатеринбурга запретил продажу алкоголя в некоторых районах в майские праздники
14:23 В Екатеринбург придет 20-градусное тепло в середине следующей недели
12:54 В Екатеринбурге загорелись квартира и лоджии на двух этажах в многоэтажке
11:44 В центре Екатеринбурга автомобиль такси с пассажиркой проехал на красный и врезался в трамвай
11:27 С 1 мая в учебных заведениях Свердловской области будут исполнять гимн и поднимать флаг
20:57 Разбушевавшаяся Чусовая поставила Дегтярск в условия чрезвычайной ситуации
20:32 В Первоуральске продолжают «минировать» школы
19:53 Любителя потрошить чужие автомобили задержали в Верхней Пышме
19:29 Для студентов Уральского федерального университета появится стипендия имени Набойченко
18:57 В Екатеринбурге обсудят будущее гражданского активизма
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