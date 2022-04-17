В Свердловскую область придет тёплая погода
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидается потепление, а вместе с ним небольшие дожди. Однако, по данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ночи будут холодными.
В понедельник, 25 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +1…+6°C, на крайнем севере до -4°C. Днем +11…+16°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днём +14…+16°C. Ветер юго-западный, западный 5-10м/сек.
Во вторник, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью -1…+4°C, на крайнем севере до -4°C. Днём +13…+18°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём +16…+18°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В среду, 27 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью +6…+11°C, на крайнем севере до +1°C. Днём +17…+22°C. Ветер юго-западный 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днём +20…+22°C. Ветер юго-западный 7-12 м/сек, порывы до 16 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 25 апреля, в Свердловской области ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +1…+6°C, на крайнем севере до -4°C. Днем +11…+16°C. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге ночью переменная облачность, без существенных осадков, днём облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днём +14…+16°C. Ветер юго-западный, западный 5-10м/сек.
Во вторник, 26 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью -1…+4°C, на крайнем севере до -4°C. Днём +13…+18°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +1…+3°C, днём +16…+18°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В среду, 27 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью +6…+11°C, на крайнем севере до +1°C. Днём +17…+22°C. Ветер юго-западный 7-12 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +9…+11°C, днём +20…+22°C. Ветер юго-западный 7-12 м/сек, порывы до 16 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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