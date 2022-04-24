В Свердловской области три спортивных федерации получили аккредитацию

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области появились три новые спортивные федерации: гонки с препятствиями, микрофутзал, пилонный спорт. В 2021-2022 годах они получили официальную аккредитацию. В настоящий момент количество спортивных федераций, действующих в регионе, достигло 125, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, новые спортивные направления аккредитуются в регионе ежегодно.«Это говорит о том, что уральцы интересуются физической культурой, выбирают здоровый образ жизни и осваивают новые и интересные виды спорта», – считает Леонид Рапопорт.