В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

За последние сутки ковид официально подтвердился у 303 жителей Свердловской области. Таким образом, выявляется тенденция последних нескольких дней – количество заболевших начинает расти после спада.Так, вчера заболевших выявили 295, а позавчера – 284.Сообщается, что у 120 человек состояние тяжелое, из них 34 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.За минувшие сутки выписались 311 человек.