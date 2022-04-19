В Свердловской области снова растет количество заболевших коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки ковид официально подтвердился у 303 жителей Свердловской области. Таким образом, выявляется тенденция последних нескольких дней – количество заболевших начинает расти после спада.
Так, вчера заболевших выявили 295, а позавчера – 284.
Сообщается, что у 120 человек состояние тяжелое, из них 34 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.
За минувшие сутки выписались 311 человек.
Так, вчера заболевших выявили 295, а позавчера – 284.
Сообщается, что у 120 человек состояние тяжелое, из них 34 пациента находятся на аппаратах ИВЛ.
За минувшие сутки выписались 311 человек.
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