Для студентов Уральского федерального университета появится стипендия имени Набойченко

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Уральском федеральном университете решили учредить стипендию имени Станислава Набойченко. Таким образом руководство вуза хочет увековечить память скончавшегося на этой неделе бывшего ректора Уральского политехнического института.Об учреждении именной стипендии сообщил СМИ действующий ректор УрФУ Виктор Кокшаров. Кроме того, в объединённом вузе, частью которого стал УПИ, ищут и другие способы увековечить память Набойченко. В частности, его именем назовут одну из аудиторий университета.Станислав Набойченко родился в Симферополе. На Урал переехал в 1947-м году. Политехническим институтом (который и сам заканчивал в молодости) руководил с 1986-го по 2007-ой год, после чего был избран президентом объединения двух вузов – УГТУ и УПИ. Скончался 20-го апреля на 81-м году жизни.