Парки Екатеринбурга начали обрабатывать от клещей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге началась акарицидная обработка дендрариев на улице 8 Марта и на улице Первомайской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Парки закрыли для посещения на время проведения процедуры, чтобы обезопасить здоровье людей от действия концентрированных химических препаратов. У входов в дендрарии выставлены информационные аншлаги.Глава комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин на своей странице во ВКонтакте сообщил, что обработка от клещей остальных зеленых зон города начнется 30 апреля.Работы по акарицидной обработке будут проводиться до конца мая на территориях общей площадью 632,75 га. Речь идет о парках, скверах и прибрежных зонах.