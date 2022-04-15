В преддверии Пасхи на центральной площади Екатеринбурга пройдет ярмарка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В преддверии Пасхи в Екатеринбурге пройдет ярмарка выходного дня. В связи с этим парковка на площади 1905 года в субботу и воскресенье будет закрыта.Ярмарка будет работать 23 и 24 апреля с 09:00 до 17:00. Гости смогут приобрести свежие овощи и зелень, рыбу, мясо, молочные продукты, сухофрукты, орехи, мед. Также на прилавках будут представлены куличи и пасхи. Для дачников на ярмарке развернут цветочную экспозицию садовых и декоративных культур.Парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта с 00:00 субботы до 19:00 воскресенья. Припарковать свой автомобиль можно на улицах Урицкого и Володарского.