Жители Екатеринбурга смогут увидеть в ночном небе Меркурий

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ближайшие дни в небе Екатеринбурга его жители смогут увидеть планету Меркурий. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, в эти дни будут складываться благоприятные условия для его появления.Об этом он рассказал в своей группе во ВКонтакте «Календарь астрономических явлений на Урале».2 мая к планете присоединится тонкий серп Луны. По мнению инженера, в этот день жители города смогут получить красивые снимки Меркурия с луной и рассеянным звездным скоплением Плеяды.«Рекомендуется к просмотру в северо-западной части неба, с открытым горизонтом. Период наблюдения с 21:30 до 22:00. Лучше всего наблюдать за пределами городов», – написал Санакоев.