Жители Екатеринбурга смогут увидеть в ночном небе Меркурий
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В ближайшие дни в небе Екатеринбурга его жители смогут увидеть планету Меркурий. По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, в эти дни будут складываться благоприятные условия для его появления.
Об этом он рассказал в своей группе во ВКонтакте «Календарь астрономических явлений на Урале».
2 мая к планете присоединится тонкий серп Луны. По мнению инженера, в этот день жители города смогут получить красивые снимки Меркурия с луной и рассеянным звездным скоплением Плеяды.
«Рекомендуется к просмотру в северо-западной части неба, с открытым горизонтом. Период наблюдения с 21:30 до 22:00. Лучше всего наблюдать за пределами городов», – написал Санакоев.
Об этом он рассказал в своей группе во ВКонтакте «Календарь астрономических явлений на Урале».
2 мая к планете присоединится тонкий серп Луны. По мнению инженера, в этот день жители города смогут получить красивые снимки Меркурия с луной и рассеянным звездным скоплением Плеяды.
«Рекомендуется к просмотру в северо-западной части неба, с открытым горизонтом. Период наблюдения с 21:30 до 22:00. Лучше всего наблюдать за пределами городов», – написал Санакоев.
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