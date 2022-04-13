Свердловские химики-аналитики рассказали об исследовании продуктов, полуфабрикатов, кормов и почв в 2022 году

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Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора сообщила о результатах исследований, которые были проведены химико-токсикологическим отделом в первые три месяца этого года.В общем в первом квартале текущего года химики-аналитики исследовали 546 образцов продуктов питания, продовольственного сырья, почв и кормов. Несоответствие нормативам по качеству и безопасности были выявлены в 67 пробах, это 12% от всего исследованного материала.В числе нарушений – несоответствие нормативным документам по количеству нитритов, нитрита натрия и нитратов; по остаткам антибиотиков тетрациклиновой группы, сульфаниламидов и хинолонов.Также выявлены случаи несоответствия образцов требованиям по количеству влаги, фосфора, сухого обезжиренного молочного остатка, хлорида натрия; по присутствию в молоке кислотности и фосфатазы.Кроме того, 35 исследованных химика центра проб не прошли проверку на жирнокислотный