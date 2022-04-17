Екатеринбургский недострой на Мусоргского продают за 130 миллионов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга выставили на торги городской недострой, расположенный по адресу Мусорского, 6. Начальная цена объекта составляет 130 миллионов 509 тысяч рублей.По данным, опубликованным на сайте торгов, площадь земельного участка, на котором находится недострой, составляет 6 050 квадратных метров, а самого здания – 17 523.4 квадратных метра.На этом месте планировали построить многоквартирный дом. Строительство должно было завершиться к 2021 году, но от проекта отказались из-за недостатка финансирования.