В Нижнем Тагиле с 1 по 5 мая закроют движение по Балакинской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за ремонта железнодорожного переезда в Нижнем Тагиле с 1 по 5 мая закроют движение по улице Балакинская. Соответствующее постановлении накануне подписал глава города Владислав Пинаев.Действовать ограничения будут на участке улицы от Металлургов до Индустриальной. До конца месяца там выставят знаки для информирования водителей о начале ремонтных работ.Ремонтом железнодорожного переезда будет заниматься ООО «Промтрансстрой».