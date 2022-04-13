В Нижнем Тагиле с 1 по 5 мая закроют движение по Балакинской
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Из-за ремонта железнодорожного переезда в Нижнем Тагиле с 1 по 5 мая закроют движение по улице Балакинская. Соответствующее постановлении накануне подписал глава города Владислав Пинаев.
Действовать ограничения будут на участке улицы от Металлургов до Индустриальной. До конца месяца там выставят знаки для информирования водителей о начале ремонтных работ.
Ремонтом железнодорожного переезда будет заниматься ООО «Промтрансстрой».
Действовать ограничения будут на участке улицы от Металлургов до Индустриальной. До конца месяца там выставят знаки для информирования водителей о начале ремонтных работ.
Ремонтом железнодорожного переезда будет заниматься ООО «Промтрансстрой».
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