Ревдинский СУМЗ приобрел шесть единиц техники в автотранспортный цех
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Ревде на предприятии металлургического комплекса УГМК ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» приобрели шесть единиц техники в автотранспортный цех. Туда уже доставили два бульдозера, самосвал и погрузчик. Еще один погрузчик и экскаватор ожидаются до конца мая. На покупку всей техники было направлено порядка 145 млн рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГМК, обновление парка большегрузов на Среднеуральском медеплавильном заводе продолжается с сентября прошлого года. Первым тогда прибыл из Берёзовского 45-тонник – самый большой самосвал на предприятии. Он заменил устаревший самосвал с меньшей грузоподъемностью, отслужившему заводу более 20 лет.
Фото: пресс-служба УГМК
На промплощадке предприятия продолжают трудиться бульдозеры-новички марки «Д-15». Один производства чебоксарского завода «Четра», другой прибыл из Челябинска с тракторного завода «ДСТ-Урал».
Как отметил начальник горного отдела ПАО «СУМЗ» Алексей Кобелев, новая техника мощнее своих предшественников. К
«Очень важно, что это современные машины, комфортабельные, с легким управлением — джойстиками, а не рычагами, как раньше», – сказал Кобелев.
Фото: пресс-служба УГМК
Недавно на СУМЗ доставили погрузчик с увеличенным объемом ковша (5 кубов) и удлиненной стрелой – порядка 4,5 метра. Он предназначен для загрузки самосвалов, высота которых четыре метра. В мае этого года как раз ожидается погрузчик того же класса. Они являются заменой для техники 80-90-х годов, которую со временем спишут и утилизируют.
«Радует, что мы обновляем парк машин. На предприятии все связано между собой, и поломка нашей техники может привести к ненужным всему заводу простоям», – подчеркнул начальник автотранспортного цеха ПАО «СУМЗ» Павел Хорошун.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГМК, обновление парка большегрузов на Среднеуральском медеплавильном заводе продолжается с сентября прошлого года. Первым тогда прибыл из Берёзовского 45-тонник – самый большой самосвал на предприятии. Он заменил устаревший самосвал с меньшей грузоподъемностью, отслужившему заводу более 20 лет.
Фото: пресс-служба УГМК
На промплощадке предприятия продолжают трудиться бульдозеры-новички марки «Д-15». Один производства чебоксарского завода «Четра», другой прибыл из Челябинска с тракторного завода «ДСТ-Урал».
Как отметил начальник горного отдела ПАО «СУМЗ» Алексей Кобелев, новая техника мощнее своих предшественников. К
«Очень важно, что это современные машины, комфортабельные, с легким управлением — джойстиками, а не рычагами, как раньше», – сказал Кобелев.
Фото: пресс-служба УГМК
Недавно на СУМЗ доставили погрузчик с увеличенным объемом ковша (5 кубов) и удлиненной стрелой – порядка 4,5 метра. Он предназначен для загрузки самосвалов, высота которых четыре метра. В мае этого года как раз ожидается погрузчик того же класса. Они являются заменой для техники 80-90-х годов, которую со временем спишут и утилизируют.
«Радует, что мы обновляем парк машин. На предприятии все связано между собой, и поломка нашей техники может привести к ненужным всему заводу простоям», – подчеркнул начальник автотранспортного цеха ПАО «СУМЗ» Павел Хорошун.
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