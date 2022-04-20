Ревдинский СУМЗ приобрел шесть единиц техники в автотранспортный цех

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Ревде на предприятии металлургического комплекса УГМК ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» приобрели шесть единиц техники в автотранспортный цех. Туда уже доставили два бульдозера, самосвал и погрузчик. Еще один погрузчик и экскаватор ожидаются до конца мая. На покупку всей техники было направлено порядка 145 млн рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УГМК, обновление парка большегрузов на Среднеуральском медеплавильном заводе продолжается с сентября прошлого года. Первым тогда прибыл из Берёзовского 45-тонник – самый большой самосвал на предприятии. Он заменил устаревший самосвал с меньшей грузоподъемностью, отслужившему заводу более 20 лет.На промплощадке предприятия продолжают трудиться бульдозеры-новички марки «Д-15». Один производства чебоксарского завода «Четра», другой прибыл из Челябинска с тракторного завода «ДСТ-Урал».Как отметил начальник горного отдела ПАО «СУМЗ» Алексей Кобелев, новая техника мощнее своих предшественников. К«Очень важно, что это современные машины, комфортабельные, с легким управлением — джойстиками, а не рычагами, как раньше», – сказал Кобелев.Недавно на СУМЗ доставили погрузчик с увеличенным объемом ковша (5 кубов) и удлиненной стрелой – порядка 4,5 метра. Он предназначен для загрузки самосвалов, высота которых четыре метра. В мае этого года как раз ожидается погрузчик того же класса. Они являются заменой для техники 80-90-х годов, которую со временем спишут и утилизируют.«Радует, что мы обновляем парк машин. На предприятии все связано между собой, и поломка нашей техники может привести к ненужным всему заводу простоям», – подчеркнул начальник автотранспортного цеха ПАО «СУМЗ» Павел Хорошун.