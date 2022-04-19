В Берёзовском пропал 60-летний мужчина

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 60-летнего Александра Павловича Журавлёва из города Берёзовский. С 15 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 175, среднее телосложение, короткие седые кудрявые волосы, зелёные глаза. На момент пропажи был одет в чёрную кожаную куртку и чёрно-красные кроссовки. Из особых примет татуировка на правом предплечье в виде иконы Божией Матери.Розыском пропавшего занимается ОВД Берёзовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону +7 (343) 694-75-00. Также позвонить можно по номерам 8 900 044-02-20 или 02.