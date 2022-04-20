В Нижнем Тагиле началась реконструкция Парка культуры и отдыха металлургов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На этой неделе в Парке культуры и отдыха металлургов Нижнего Тагила начались работы по благоустройству. На данном – начальном этапе – строительная техника снимает старое покрытие пешеходных дорожек. Рабочие убирают бордюры, демонтируют столбы освещения и разбирают концертную площадку.После окончания «слома старого» начнётся асфальтирование новых дорожек и центральной аллеи парка, установка новых опор освещения, скамеек и урн. По планам благоустройства, в парке должны появится новые спортивные тренажёры и детская зона для игр, а также специально оборудованная территория для скейтбордистов. В реконструкцию Парка металлургов входит и замена входной группы на территорию отдыха горожан. Кроме того, в парке установят новый фонтан, проект которого выбирают из нескольких вариантов.Ведёт работы по благоустройству и реконструкции Парка металлургов муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Согласно заключённым договорам, новый парк должен быть сдан в полноценное пользование горожанам в конце сентября этого года. Но и все эти месяцы парк решено полностью не закрывать для посещений. Территория его разделена на зоны, и доступ для горожан будет закрыт только в те из них, где будет проходить очередной этап строительных работ.