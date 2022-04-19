Глава Екатеринбурга поручил трудоустроить народного дворника с ДЦП

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне ряд СМИ написали о народном дворнике Антоне Бурдине, который бесплатно убирает сквер и дворы, ближайшие к его дому. Теперь его трудоустройством озадачился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.Раньше Бурдин пытался устроиться дворником на работу в управляющую копанию, но екатеринбуржца не приняли из-за его болезни. У него ДЦП.«Когда я узнал эту историю, то был очень тронут. Спасибо, Антон, за ваше отношение к родному городу. Дал поручение главе администрации Октябрьского района решить вопрос с трудоустройством», – написал мэр города в своем telegram-канале.