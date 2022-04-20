Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга казахстанский Шымкент
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
У свердловчан скоро появится возможность полететь из Екатеринбурга в Шымкент, южный город Казахстана. Выполнять полёты будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 11 мая.
Как сообщает пресс-служба компании, полёты будут производиться на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 с вместимостью на 100 пассажиров один раз в неделю, по средам.
Ранее, в марте, для свердловчан стали доступы рейсы в другие города Казахстана, такие как Нур-Султан и Алма-Ату. Они выполняются из Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба компании, полёты будут производиться на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 с вместимостью на 100 пассажиров один раз в неделю, по средам.
Ранее, в марте, для свердловчан стали доступы рейсы в другие города Казахстана, такие как Нур-Султан и Алма-Ату. Они выполняются из Екатеринбурга.
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