Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга казахстанский Шымкент

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У свердловчан скоро появится возможность полететь из Екатеринбурга в Шымкент, южный город Казахстана. Выполнять полёты будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 11 мая.Как сообщает пресс-служба компании, полёты будут производиться на российских лайнерах Sukhoi Superjet 100 с вместимостью на 100 пассажиров один раз в неделю, по средам.Ранее, в марте, для свердловчан стали доступы рейсы в другие города Казахстана, такие как Нур-Султан и Алма-Ату. Они выполняются из Екатеринбурга.