В Екатеринбурге пройдет художественный мастер-класс для детей с особенностями развития
Общество
Фото предоставлено организаторами мастер-класса
В екатеринбургском Центре творческих инициатив «Полосатый кот» 23 апреля в рамках Всероссийского ежегодного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Город для больших и маленьких» состоится открытый художественный мастер-класс для детей с особенностями в развитии.
В ходе мероприятия дети вместе со своими родителями будут осваивать несложную технику комбинированного коллажа. Помогать им будут художник и психолог Екатерина Малышева и кураторы фестиваля, профессиональные художники Центра «Полосатый кот».
«В этом году организаторы приглашают ребят изобразить любимое место родного края. Лучшие работы попадут в уникальную книгу, аналогов которой нет в мире – "АРТ-География или единственный в мире путеводитель по России, нарисованный детьми"», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители мероприятия.
Фото предоставлено организаторами мастер-класса
Мастер-класс состоится при поддержке благотворительного фонда «Я особенной» и автономной некоммерческой организации «Спектрум-М». Мероприятие направлено на детей от 4 до 12 лет.
В ходе мероприятия дети вместе со своими родителями будут осваивать несложную технику комбинированного коллажа. Помогать им будут художник и психолог Екатерина Малышева и кураторы фестиваля, профессиональные художники Центра «Полосатый кот».
«В этом году организаторы приглашают ребят изобразить любимое место родного края. Лучшие работы попадут в уникальную книгу, аналогов которой нет в мире – "АРТ-География или единственный в мире путеводитель по России, нарисованный детьми"», – рассказали «Вечерним ведомостям» представители мероприятия.
Фото предоставлено организаторами мастер-класса
Мастер-класс состоится при поддержке благотворительного фонда «Я особенной» и автономной некоммерческой организации «Спектрум-М». Мероприятие направлено на детей от 4 до 12 лет.
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