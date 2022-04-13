Ещё 284 случая коронавируса зарегистрировали в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки, по данным свердловского оперштаба, в регионе зарегистрировали 284 случая коронавируса, из них 95 в Екатеринбурге. За всё время в Свердловской области было выявлено 437 525 случаев.Из больниц по выздоровлению было выписано 403 пациента. Всего от коронавируса вылечилось 422 598 жителей региона.С подтверждённым диагнозом COVID-19 за прошедшие сутки умерло 3 человека. Общее число зарегистрированных случаев смерти от коронавируса – 10 690.