В екатеринбургском Музее наивного искусства на обороте одной картины обнаружили другую

«Уже при написании портрета холст имел повреждения и многочисленные разрывы. Предположительно, автор сам попытался исправить имевшиеся дефекты. В ходе реставрации картина была снята со старого подрамника, а авторские «заплатки» холста устранены, поскольку могли вызвать повреждение основы при последующей натяжке картины», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Музее ИЗО.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском Музее наивного искусства при подготовке выставки «Алапаевский феномен», посвящённой творчеству ярких представителей художественного Урал, на обороте картины Владимира Шишова «Портрет брата» обнаружили другую.Там находился этюд художника А. Словцова. Так как работа Шишова находилась в непригодном для экспонирования состоянии, ее отправили на срочную реставрацию в Екатеринбургский музей изобразительных искусств.Реставраторы музея аккуратно удалили с обеих сторон холста поверхностные загрязнения и восстановили разрывы, а в местах утрат красочного слоя подвели реставрационный грунт с имитацией авторской фактуры и провели их живописное воссоздание.После завершениях всех реставрационных работ и покрытия лаком, работу вернули в Музей наивного искусства. Картину можно увидеть на выставке «Алапаевский феномен».