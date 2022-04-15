Два театра уральской столицы стали лауреатами премии «Золотая маска-2022»
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургские театр оперы и балета «Урал Опера Балет» и Свердловский театр музыкальной комедии были награждены премиями «Золотая маска-2022».
Как сообщается на официальном сайте фестиваля, за лучшую работу дирижера в балете и современном танце был удостоен Павел Клиничев в спектакле оперного театра «Конек-горбунок».
Лучшим исполнителем главной мужской роли стал актер театра Музкомедии Евгений Елпашев, победивший в этой номинации. Он сыграл в мюзикле «Одолжите тенора» в роли Макса Гербера.
Как сообщается на официальном сайте фестиваля, за лучшую работу дирижера в балете и современном танце был удостоен Павел Клиничев в спектакле оперного театра «Конек-горбунок».
Лучшим исполнителем главной мужской роли стал актер театра Музкомедии Евгений Елпашев, победивший в этой номинации. Он сыграл в мюзикле «Одолжите тенора» в роли Макса Гербера.
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