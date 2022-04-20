Прокуратура обязала сысертских чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетных семей

«Льготный порядок предоставления земельных участков многодетным семьям не предполагает произвольного формирования перечня земельных участков, предоставляемых в соответствии с законом в собственность граждан бесплатно. Указанная категория граждан должна быть обеспечена земельными участками с инфраструктурой, в том числе газоснабжением, электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, автомобильной дорогой местного значения», – объяснили в прокуратуре.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

После обращений жителей поселка Бобровский Сысертская межрайонная прокуратура обязала администрацию Сысертского городского округа обеспечить земельные участки, выданные многодетным семьям, необходимой для жизни инфраструктурой.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в августе 2016 года между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и администрацией Сысертского городского округа было заключено соглашение № 3/59. Согласно нему семьи, имеющие трех и более детей, имеют право на земельные участки.Так, в соответствии с приказами МУГИСО, в 2014 году многодетным семьям были предоставлены земельные участки в поселке Бобровский. Однако выданная земля не была оборудована необходимой инфраструктурой, что является нарушением.По результатам проверки прокуратура направила в Сысертский районный суд заявление о признании бездействия сысертских чиновников незаконным, а также потребовала возложить на них обязанности оборудовать данные земельные участки соответствующей инфраструктурой.Суд исковые требования прокурора удовлетворил. На данный момент судебный акт не вступил в законную силу.