Прокуратура обязала сысертских чиновников обеспечить инфраструктурой земельные участки многодетных семей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
После обращений жителей поселка Бобровский Сысертская межрайонная прокуратура обязала администрацию Сысертского городского округа обеспечить земельные участки, выданные многодетным семьям, необходимой для жизни инфраструктурой.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в августе 2016 года между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и администрацией Сысертского городского округа было заключено соглашение № 3/59. Согласно нему семьи, имеющие трех и более детей, имеют право на земельные участки.
Так, в соответствии с приказами МУГИСО, в 2014 году многодетным семьям были предоставлены земельные участки в поселке Бобровский. Однако выданная земля не была оборудована необходимой инфраструктурой, что является нарушением.
По результатам проверки прокуратура направила в Сысертский районный суд заявление о признании бездействия сысертских чиновников незаконным, а также потребовала возложить на них обязанности оборудовать данные земельные участки соответствующей инфраструктурой.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил. На данный момент судебный акт не вступил в законную силу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в августе 2016 года между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и администрацией Сысертского городского округа было заключено соглашение № 3/59. Согласно нему семьи, имеющие трех и более детей, имеют право на земельные участки.
Так, в соответствии с приказами МУГИСО, в 2014 году многодетным семьям были предоставлены земельные участки в поселке Бобровский. Однако выданная земля не была оборудована необходимой инфраструктурой, что является нарушением.
«Льготный порядок предоставления земельных участков многодетным семьям не предполагает произвольного формирования перечня земельных участков, предоставляемых в соответствии с законом в собственность граждан бесплатно. Указанная категория граждан должна быть обеспечена земельными участками с инфраструктурой, в том числе газоснабжением, электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, автомобильной дорогой местного значения», – объяснили в прокуратуре.
По результатам проверки прокуратура направила в Сысертский районный суд заявление о признании бездействия сысертских чиновников незаконным, а также потребовала возложить на них обязанности оборудовать данные земельные участки соответствующей инфраструктурой.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил. На данный момент судебный акт не вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!