Екатеринбургский дизайнер подарила Владимиру Путину куртку собственного производства

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Дизайнер из Екатеринбурга Инна Королёва во время встречи с российским президентом на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» подарила Владимиру Путину куртку, сшитую в своей мастерской.Екатеринбургская предпринимательница выступила с предложением сделать российскую одежду популярной не только внутри страны, но и за её пределами, и заверила, что российские мастера умеют создавать качественные изделия.«Мой опыт создания одежды для частных лиц и крупных корпораций подтверждает, что мы можем производить востребованный продукт для покупателей», – сказала Королёва.Президент России выслушал екатеринбурженку и пообещал поддержать отечественных дизайнеров.