Екатеринбургский дизайнер подарила Владимиру Путину куртку собственного производства
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Дизайнер из Екатеринбурга Инна Королёва во время встречи с российским президентом на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» подарила Владимиру Путину куртку, сшитую в своей мастерской.
Екатеринбургская предпринимательница выступила с предложением сделать российскую одежду популярной не только внутри страны, но и за её пределами, и заверила, что российские мастера умеют создавать качественные изделия.
«Мой опыт создания одежды для частных лиц и крупных корпораций подтверждает, что мы можем производить востребованный продукт для покупателей», – сказала Королёва.
Президент России выслушал екатеринбурженку и пообещал поддержать отечественных дизайнеров.
Екатеринбургская предпринимательница выступила с предложением сделать российскую одежду популярной не только внутри страны, но и за её пределами, и заверила, что российские мастера умеют создавать качественные изделия.
«Мой опыт создания одежды для частных лиц и крупных корпораций подтверждает, что мы можем производить востребованный продукт для покупателей», – сказала Королёва.
Президент России выслушал екатеринбурженку и пообещал поддержать отечественных дизайнеров.
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