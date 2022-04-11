Любимый многими поколениями екатеринбуржцев паровозик в ЦПКиО откатал своё
Общество
Фото ВК-сообщества Парка Маяковского
В Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга готовят сюрприз для малышей, которые любят кататься на детских паровозиках. «Паровозику из Ромашково», ещё с советских времён служившему развлечением для многих поколений екатеринбуржцев, найдена замена.
Прежний паровозик с мультяшной мордашкой на фронтальной части сильно устарел и обветшал. Некоторые посетители даже жаловались, что он пугает маленьких пассажиров громким скрежетом, который издавал во время поездки. Поэтому его было решено убрать из числа действующих аттракционов. Уже в прошлом году старые рельсы убрали, заменив их длинными скамейками с функцией подзарядки мобильных устройств. А сегодня стало известно, что в парке монтируют новые рельсы.
Аттракцион с поездкой маленьких посетителей парка на паровозе вернётся в число главных развлечений ЦПКиО. В пути малыши полюбуются на забавных «обитателей» пластиковой фермы, возле которой пролягут новые рельсы. Открыть видоизменённый и обновлённый аттракцион администрация парка обещает в мае.
Прежний паровозик с мультяшной мордашкой на фронтальной части сильно устарел и обветшал. Некоторые посетители даже жаловались, что он пугает маленьких пассажиров громким скрежетом, который издавал во время поездки. Поэтому его было решено убрать из числа действующих аттракционов. Уже в прошлом году старые рельсы убрали, заменив их длинными скамейками с функцией подзарядки мобильных устройств. А сегодня стало известно, что в парке монтируют новые рельсы.
Аттракцион с поездкой маленьких посетителей парка на паровозе вернётся в число главных развлечений ЦПКиО. В пути малыши полюбуются на забавных «обитателей» пластиковой фермы, возле которой пролягут новые рельсы. Открыть видоизменённый и обновлённый аттракцион администрация парка обещает в мае.
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