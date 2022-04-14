В селе Патруши Сысертского городского округа планируют построить большой детский сад

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Большой детский сад в скором времени может появиться в селе Патруши Сысертского района Свердловской области. Заведение сможет принять до 270 детей одновременно. Для сравнения, по советским Строительным нормам и правилам было принято проектировать для населённых пунктов сельского типа садики от 25 мест, а для городов – от 140 мест.Согласно существующему проекту, в 3-этажном здании будут располагаться, помимо помещений собственно для детей, прачечная, кухня, приёмная для родителей и медицинский блок. Между этажами будет ходить лифт. Для обслуживания здания и уходом за детьми понадобится до 40 сотрудников, - сообщает издание «Сысертские вести».Под будущий детсад уже выделен земельный участок, но чтобы проект дошёл до стадии строительства необходимо найти дополнительное финансирование. Скорее всего, его получат из особых государственных программ по строительству подобных объектов. Помимо садика в Патрушах запланировано и строительство школы на 1200 мест.